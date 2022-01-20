В ВОЗ рассказали о пандемии после "Омикрона"

Во Всемирной организации здравоохранения опровергают слухи о том, что "Омикрон" – это последний вариант COVID-19 и пандемия с ним закончится, сообщает УНИАН.

Согласно материалам "Новости ООН", со ссылкой на слова представителей ВОЗ, это не соответствуют действительности, поскольку при нынешнем уровне распространения ничего исключать нельзя.

По данным Организации, за последнюю неделю число новых случаев COVID-19 выросло на 20 процентов – за минувшие семь дней заболели 19 млн человек. В ВОЗ напоминают, что эти цифры отражают только официально зарегистрированные случаи, и реальное число может быть намного выше. Показатель смертности остался без изменений и составил примерно 45 тысяч.

"Омикрон" продолжает свое шествие по планете… В некоторых странах пик заболеваемости, возможно, пройден, и это вселяет надежду на то, что худшее позади. Но ни одна страна еще не может считать, что опасность миновала" , – отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Особое беспокойство у него вызывает ситуация в странах с низким охватом вакцинацией. Непривитые от COVID-19, напомнил он, в большей степени подвержены риску тяжелого течения болезни и ее летального исхода.

"Омикрон, возможно, в среднем и вызывает менее тяжелые формы инфекции, однако ошибочно считать его менее опасным. Подобное отношение негативным образом сказывается на мерах по борьбе с пандемией и может стоить нам потерянных жизней" , – предупредил глава ВОЗ.

По его словам, "Омикрон" способен приводить к госпитализации и смерти, а также стремительно распространяться среди самых уязвимых слоев населения. Для многих стран, как отмечают в ВОЗ, следующая неделя будет критической – станет ясно, справилась ли система здравоохранения с возросшей нагрузкой, связанной с распространением значительно более заразного варианта.

Касательно введения бустерных доз вакцин от COVID-19 ведущий научный сотрудник Организации Сумия Сваминатан сообщила, что в настоящее время нет никаких данных о необходимости введения бустеров детям и подросткам. По ее словам, на этой неделе эксперты ВОЗ соберутся, чтобы обсудить вопросы, связанные с необходимостью дополнительных доз и их ролью в снижении смертности от COVID-19.

На вопрос об опасности заражения коронавирусной инфекцией домашних животных в ВОЗ отметили, что ряд животных могут быть инфицированы SARS-CoV-2.