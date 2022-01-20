В Харькове взяли под стражу криминального авторитета

Дзержинский райсуд Харькова в среду избрал меру пресечения криминальному авторитету по прозвищу Гончарик, подозреваемому в вымогательстве 250 тыс. дол (ч.4 ст.189 УК Украины), сообщает Интерфакс-Украина.

"Дзержинским районным судом Харькова подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на 60 суток" , - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

17 января в Харькове оперативники облуправления стратегических расследований и следователи ГУ Нацполиции в области при силовой поддержке КОРД задержали криминального авторитета по прозвищу Гончарик.

По данным досудебного следствия, задержанный, угрожая физической расправой и уничтожением имущества, требовал у местного предпринимателя 250 тыс.долл. несуществующего долга. Правоохранители задержали вымогателя после передачи части требуемой суммы (150 тыс. дол).