Арестович не писал заявление об увольнении из ОП

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович не сообщил о своем увольнении Андрею Ермаку и не писал заявления, формально оставаясь в должности, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил источник издания.

Источник издания отметил, что Ермак и Арестович договорились провести встречу и сотрудничество «может быть продолжено».

"В Офисе об его «увольнении узнали так же, как и все — из СМИ. Пока Арестович никаких документов не подписывал. Поэтому формально он остается советником Ермака. И, возможно, это сотрудничество будет продолжено. Ермак и Арестович договорились о встрече, поэтому в этой истории еще рано ставить последнюю точку" , — заявил источник УП.

17 января Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника руководителя Офиса президента и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.