США не будут возвращаться к локдаунам

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не собираются возвращаться к лоудаунам на фоне ситуации с распространением нового омикрон-штамма COVID-19, сообщает Лента.Ру.

"Мы не вернемся к локдаунам. Мы делаем все, что можем, готовимся и к будущим пандемиям. У нас есть инструменты – вакцины, маски, тесты, чтобы спасать жизни" , — заявил Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме по итогам первого года своего президентства.

Он отметил, что омикрон, будучи причиной для беспокойства, не является поводом для паники. По словам Байдена, в США от коронавируса привито 75 процентов взрослого населения.

"Это был год проблем, но также и год огромного прогресса. Мы поднялись по числу вакцинированных с 2 миллионов человек, когда я приступил к обязанностям, до 210 миллионов полностью вакцинированных американцев" , — сообщил он.

Американский президент добавил, что школы в США также не намерены уходить на дистанционное обучение. Он заявил, что власти выделили 130 миллиардов долларов на принятие мер по борьбе с распространением нового коронавируса в школах, что позволит их оставить открытыми.