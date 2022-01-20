Украинская певица и модель Камалия серьезно заболела

Украинская певица и модель Камалия пожаловалась поклонникам на свое состояние здоровья, сообщает УНИАН.

Звезде пришлось даже вызывать скорую помощь, так как три дня ее лихорадило, была высокая температура и болело все тело. Кроме того, из-за головной боли, заложенности носа и потери вкуса и обоняния Камалия заподозрила у себя коронавирус.

"Врачи начали подозревать у меня Флурону, это когда человек заболевает двумя вирусами одновременно, оказывается, что грипп и корона, могут существовать вместе в организме человека, не вытесняя друг друга! Сделали оба теста, оказалось, что короны нет, а вот грипп А присутствует!" – рассказала Камалия.

После назначенного врачом лечения звезде стало легче.