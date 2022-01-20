Байден согласился сотрудничать с Конгрессом на фоне агрессии РФ

Президент США Джо Байден 19 января провел виртуальную встречу с американскими сенаторами, которые на этой неделе были с визитом в Украине, сообщает Новое время.

Об этом заявила пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. По ее информации, Байден и сенаторы обменялись мнениями о том, как США могут продолжить тесное сотрудничество с союзниками и партнерами для поддержки Украины.

Байден согласился продолжать тесно сотрудничать с Конгрессом, поскольку администрация готовится к значительным мерам в ответ на дальнейшую российскую агрессию против Украины.