Состояние Назарбаева оценили в $8 млрд – журналисты

Президент Казахстана в 1991-2019 годах Нурсултан Назарбаев через принадлежащие ему благотворительные фонды, якобы владеет активами на миллиарды долларов. Это отели, фабрики, банки, самолет и другое имущество, сообщает Обозреватель.

Все его состояние в объединении журналистов-расследователей OCCRP оценили в 8 миллиардов долларов. В расследовании, они уточнили, что формально Назарбаев не является владельцем таких состояний. Но поскольку он учредитель этих организаций, то вероятно контролирует и активы.

Как пишут журналисты, речь идет про четыре благотворительных фонда. Назарбаев якобы основал их, пребывая на посту президента Казахстана. Активами, о которах пишут авторы, могут быть банки в России, Казахстане и Киргизии, отели, телеканалы, торговые центры, фабрики, склады. Кроме того, это частный самолет стоимостью как минимум 100 миллионов долларов, поле для гольфа, облигации и наличные.

"Поскольку фонды не публикуют ежегодные отчеты, а часть их активов скрыта за секретными иностранными коммерческими структурами, мало кто знает, где находятся эти миллиарды и куда они могут попасть, особенно с учетом того, что страна погрузилась в беспорядки" , – говорится в материале.

Отмечается, что дочь Назарбаева 41-летняя Алия оказалась владелицей роскошного самолета и особняка в Лондоне (Великобритания). Эти покупки женщина сделала после того, как вывела из страны в офшоры 220 миллионов фунтов стерлингов (298,7 млрд долларов) личного состояния.

Ранее расследователи рассказывали, что близкие родственники президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, вероятно, владеют элитной недвижимостью в Европе и США. Журналисты выяснили, что его единственному сыну Тимуру принадлежит несколько квартир в Швейцарии, а жене племянника – квартира в Майами.