На Прикарпатье зафиксировали "Омикрон"

Новый штамм коронавируса Омикрон выявили в Ивано-Франковской области. Об этом стало известно в среду, 19 января, сообщает Корреспондент.

Так, об Омикроне на Прикарпатье проинформировал Руслан Савчук из регионального центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

По его словам, из Центра общественного здоровья МОЗ пришли результаты тестов, которые направлялись для определения наличия мутации коронавируса. Всего было направлено 30 образцов.

"В 30 направленных образцах, наряду с циркулирующим (доминирующим) штаммом Дельта в 13 обнаружен штамм Омикрон" , – добавил Савчук.

Отметим, что по состоянию на 19 января штамм Омикрон выявлен уже в 10 областях Украины.