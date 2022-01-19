В Польше в прошлом году умерли почти тысяча украинцев

В 2021 году консульские учреждения Украины на территории Польши оформили 962 справки о смерти украинских граждан, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в ответе Посольства Украины в Польше на информационный запрос издания. Как отметили в дипучреждении, это на 33% больше, чем в 2020 году.

Вместе с тем в посольстве отметили, что в прошлом году уменьшилось количество летальных случаев, произошедших в результате трагических событий. В частности, в 2021 году эта доля составляла более 10%, а в 2020 году – более 15%.