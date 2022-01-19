Зеленский обсудил с премьером Швеции Донбасс и сотрудничество
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Швеция Магдаленой Андерссон. Собеседники обговорили шаги, предпринимаемые для достижения мира на востоке страны, сообщает Корреспондент.
"Президент Украины и премьер-министр Швеции поприветствовали недавнее заключение межправительственного Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Владимир Зеленский отметил, что Швеция является важным партнером нашего государства в сфере безопасности, и выразил благодарность за уже оказываемую практическую помощь в этой сфере", - информирует пресс-служба Офиса президента.
Магдалена Андерссон в свою очередь подтвердила поддержку со стороны шведского правительства суверенитета и территориальной целостности Украины. Собеседники обсудили перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества в торговой, инвестиционной, энергетической и экологической отраслях. Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в создании сети современных мусороперерабатывающих заводов с участием шведских компаний.
"Швеция – крупнейший торговый и инвестиционный партнер Украины в регионе. Даже в условиях пандемии имеем рост двусторонней торговли более чем на 50%. По результатам года ожидаем выйти на показатели товарооборота в 800-900 миллионов долларов. Будем работать над сохранением этих положительных тенденций. Будем приветствовать также присоединение Швеции к поддержке национальной финансовой системы", - сказал Зеленский.