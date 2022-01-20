В ВОЗ призвали отменить ограничения на международные поездки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Новое время.

В своем заявлении ВОЗ подчеркнула, что ограничения на путешествия «продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства».

В организации подчеркнули, что ограничения не принесли пользы. В частности, штамм Омикрон продолжает распространятся по миру вне зависимости от ограничений в разных странах.

На основе «тщательной оценки риска», в ВОЗ призвали страны вводить для туристов обязательное тестирование или отправлять людей на карантин при уважении «достоинства, прав человека и основных свобод путешествующего».