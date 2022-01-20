Байден заявил, что в ближайшее время Украина не вступит в НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединится к НАТО, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий, сообщает Интерфакс-Украина.

"Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно" , - заявил Байден.

Это, по словам американского президента, связано с тем, сколько работы предстоят проделать Украине в области демократии и "ряда других вещей, которые там происходят". Кроме того, он напомнил, что для вступления страны в НАТО требуется поддержка всех членов альянса.