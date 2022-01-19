Реестр МТСБУ полностью восстановил работу

Реестр Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, доступ к которому был временно ограничен из-за кибератаки, полностью возобновил работу, сообщает Укринформ.

«Граждане могут получать онлайн-сервисы, относящиеся к данным о полисах обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Информация об автогражданке отображается в приложении "Дія". Также соответствующую информацию можно получить на сайте МТСБУ» , – информирует Государственная служба специальной связи и защиты информации.

Отмечается, что в результате кибератаки был потерян ряд внешних информационных ресурсов МТСБУ, но реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден.