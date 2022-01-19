Шевченко поставил условие сборной Польши по зарплате

Бывший главный тренер сборной Украины и Дженоа Андрей Шевченко может продолжить тренерскую карьеру в национальной команде Польши, сообщает Корреспондент.

По данным одного из польских спортивных изданий, украинский специалист не является главным кандидатом на пост наставника сборной Польши.

По информации источника, который ссылается на окружение Шевченко, 45-летний тренер поставил условие руководству сборной. Шевченко хочет получать три миллиона евро в год. Выполнив такое условие, специалист начнет переговоры с польской федерацией футбола.

Отмечается, что бывший тренер сборной Польши Паулу Соуза получал 850 тысяч евро, что было самым крупным контрактом в истории национальной команды.

Таким образом, маловероятно, что польская федерация футбола пойдет на такие условия украинца.