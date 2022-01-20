"Тоттенхэм" в безумном стиле обыграл "Лестер" в матче АПЛ

В перенесенном поединке 17-го тура АПЛ "Лестер" дома уступил "Тоттенхэму", сообщает УНИАН.

"Лисы" дважды вели в счете, но "шпоры" благодаря дублю Стивена Бергвейна вырвали победу. По состоянию на 90+4 минуту "Лестер" был впереди, но 24-летний нидерландец забил на 90+5 и на 90+7 минутах.

Это самый поздний камбэк в истории АПЛ. Прежний рекорд принадлежал "Манчестер Сити" - в мае 2012 года "горожане" проигрывали на 91:14, но в итоге одолели "Куинз Парк Рейнджерс" со счетом 3:2.

Заметим, что "Тоттенхэм" продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 9 матчей. При Антонио Конте "шпоры" еще не проигрывали в рамках чемпионата Англии.

"Лестер" - "Тоттенхэм" - 2:3

Голы: Дака, 24, Мэддисон, 76 - Кейн, 38, Бергвейн, 90+5, 90+7

"Лестер": Шмейхель, Чаглар Сеюнджю, Вестергор, Томас (Джастин, 53), Тилеманс, Мэддисон, Олбрайтон, Чудхури, Дьюсбери-Холл (Сумаре, 88), Дака (Барнс, 75), Лукман

"Тоттенхэм": Льорис, Регилон (Бергвейн, 79), Санчес, Эмерсон Роял (Доэрти, 46), Танганга, Дэвис, Хейбьерг, Винкс (Ло Сельсо, 74), Скипп, Кейн, Лукас Моура

Видео обзор матча

АПЛ: положение команд