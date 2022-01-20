"Тоттенхэм" в безумном стиле обыграл "Лестер" в матче АПЛ
В перенесенном поединке 17-го тура АПЛ "Лестер" дома уступил "Тоттенхэму", сообщает УНИАН.
"Лисы" дважды вели в счете, но "шпоры" благодаря дублю Стивена Бергвейна вырвали победу. По состоянию на 90+4 минуту "Лестер" был впереди, но 24-летний нидерландец забил на 90+5 и на 90+7 минутах.
Это самый поздний камбэк в истории АПЛ. Прежний рекорд принадлежал "Манчестер Сити" - в мае 2012 года "горожане" проигрывали на 91:14, но в итоге одолели "Куинз Парк Рейнджерс" со счетом 3:2.
Заметим, что "Тоттенхэм" продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 9 матчей. При Антонио Конте "шпоры" еще не проигрывали в рамках чемпионата Англии.
"Лестер" - "Тоттенхэм" - 2:3
Голы: Дака, 24, Мэддисон, 76 - Кейн, 38, Бергвейн, 90+5, 90+7
"Лестер": Шмейхель, Чаглар Сеюнджю, Вестергор, Томас (Джастин, 53), Тилеманс, Мэддисон, Олбрайтон, Чудхури, Дьюсбери-Холл (Сумаре, 88), Дака (Барнс, 75), Лукман
"Тоттенхэм": Льорис, Регилон (Бергвейн, 79), Санчес, Эмерсон Роял (Доэрти, 46), Танганга, Дэвис, Хейбьерг, Винкс (Ло Сельсо, 74), Скипп, Кейн, Лукас Моура
Видео обзор матча
АПЛ: положение команд
- "Манчестер Сити" после 22 туров имеет 56 очков. У "Челси" после 23 матчей - 44 балла. "Ливерпуль" имеет 45 очков после 21 поединка.
- "Арсенал" имеет 35 очков после 20 игр - у них шестое место. "Вест Хэм" занимает четвертую позицию с 37 очками (за 22 матча).
- "Манчестер Юнайтед" набрал 35 баллов за 21 матч. В активе "Тоттенхэма" 36 очка после 19-и игр.
- "Лестер" имеет 25 очков после 19 игр.