Представители Республиканской партии США на этой неделе представили законопроект, который предусматривает введение санкций против членов семьи российского президента Владимира Путина. Также под ограничения должны попасть члены правительства, сообщает Обозреватель.

Об этом в своей колонке пишет ведущий внешнеполитический обозреватель The Washington Post Джош Рогин. Он отмечает, что документ должен подтолкнуть администрацию американского президента Джо Байдена к ужесточению санкционной политики до российского вторжения в Украину, а не после.

Законопроект включает в себя санкции против дочерей Путина и даже художественной гимнастки Алины Кабаевой, которую называют его любовницей. Также он затрагивает министров, в том числе и главу МИД РФ Сергея Лаврова, дочь которого получала образование в США (у нее есть диплом Колумбийского университета).

К слову, в эксклюзивном блиц-интервью военный эксперт Олег Жданов рассказал, что родная дочь Сергея Лаврова Екатерина Винокурова является гражданкой США, там же проживают и внуки главы МИД РФ. Кроме того, российский топ-чиновник "прикупил своему американскому семейству достаточно неплохую сеть супермаркетов".

Также, уточняет Рогин, под санкционный удар могут попасть влиятельные олигархи и чиновники, причастные к отравлению и содержанию в тюрьме оппозиционера Алексея Навального.

Автор статьи добавил, что законопроект будет направлен против незаконного богатства Путина, которое исчисляется сотнями миллиардов.