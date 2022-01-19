Макрон призвал ЕС к созданию аналога НАТО из-за РФ

Президент Эмманюэль Макрон призвал страны Евросоюза инвестировать в свою коллективную безопасность на фоне агрессивных действий России, сообщает Укринформ.

Как передает France24, выступая перед Европарламентом в среду в честь начала полугодового председательства Франции в Европейском Совете, Макрон заявил, что ЕС должен перевооружаться и развивать свой договор коллективной безопасности на фоне угрозы российского вторжения в Украину.