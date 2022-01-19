Глава МИД Испании назвал требования РФ неприемлемыми

Находящийся в США с рабочим визитом министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес назвал требования России об ограничении активности НАТО в Восточной Европе и запрете вступления Украины в Альянс неприемлемыми, сообщает Укринформ.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в среду, а также во время выступления в Центре стратегических и международных исследований США.

«Испания выразилась очень ясно. Мы будем работать в рамках ЕС в случае, если это будет необходимо» , – сказал Альбарес, отвечая на вопрос о поддержке Испанией Украины.

«Сценарий достаточно напряженный, чтобы давать прогнозы. Нынешний сценарий – это диалог. Но если нам придется дойти до обсуждения (других вариантов), то мы будем работать над тем, чтобы дать общий ответ» , - отметил он.

По его словам, мир не может «вернуться в прошлое, разделение на сферы влияния, ограничение суверенитета стран». Требования России «неприемлемы», добавил он.

Каждая страна, отметил Альбарес, должна иметь право принимать решение о безопасности. Каждая организация должна иметь возможность решать, кто может стать ее членом – это касается и НАТО, и ЕС, и всех остальных.