Байден пообещал "катастрофу" для РФ в случае вторжения

Президент США Джо Байден заявил, что в зависимости от дальнейших действий Кремля в ситуации вокруг Украины будут определяться последствия для России и в случае полномасштабного вторжения РФ ожидает «катастрофа», сообщает Укринформ.

Об этом он заявил в среду, во время пресс-конференции по итогам года своего пребывания во главе США.

«Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется (в Украину – ред.), и это зависит от того, что она сделает» , - сказал Байден.

Он отметил, что «небольшое вторжение» со стороны России приведет к меньшей реакции. Однако, по его словам, если РФ прибегнет к наступлению, которое она может реализовать с текущим количеством сил вдоль украинской границы, это будет катастрофой для России. В частности, российские банки не смогут совершать сделки с долларами. Кроме того, Байден дал понять, что США не исключают введение ограничений против энергетического сектора РФ.

«Все говорят о том, что Россия контролирует поставки энергоносителей, потребляемых Европой. И что? То, что они (русские – ред.) зарабатывают, составляет около 45% от их экономики. Поэтому я не думаю, что речь идет об улице с односторонним движением» , - подчеркнул Байден.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что США, а также союзники и партнеры готовы выставить серьезную цену и создать значительные последствия для РФ и российской экономики. Параллельно в ответ на агрессию РФ будут усилены союзники по НАТО на восточном фланге, а также увеличена оборонная поддержка Украины.

"Я уже отправил украинцам современную технику, оборонное оборудование на сумму свыше $600 миллионов" , - отметил Байден.

Он отметил, что это существенно повысит стоимость для России в плане физических потерь при вторжении.

Следовательно, отметил президент США, Россия имеет четкий выбор: либо деэскалация и дипломатия, либо конфронтация и последствия.