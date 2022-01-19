Блинкен убежден, что "СП-2" является рычагом влияния на РФ
Газопровод Северный поток-2 сейчас является рычагом влияния как для России, так и против нее. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Голосу Америки, сообщает Укринформ.
Блинкен отметил, что США продолжают выступать против газопровода, поскольку, по их мнению, СП-2 фактически подрывает энергетическую безопасность Европы.
Госсекретарь США добавил, что газопровод наносит огромный потенциальный ущерб Украине, в частности дает России возможность не использовать имеющийся трубопровод через Украину, что приведет к крупным транзитным сборам для Украины.
Блинкен напомнил, что газопровод фактически построен, но не введен в эксплуатацию.
"По мнению советника по национальной безопасности Джейка Салливана, сейчас этот трубопровод является для нас таким же, если не более эффективным, рычагом, для России. Потому что идея о том, что если Россия возобновит агрессию против Украины, газ пойдет по этому трубопроводу, очень, очень маловероятна. Да, это интересный фактор, чтобы увидеть, влияет ли он на мышление России, когда она решает, что делать", – сказал Блинкен.