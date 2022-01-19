Блинкен убежден, что "СП-2" является рычагом влияния на РФ

Газопровод Северный поток-2 сейчас является рычагом влияния как для России, так и против нее. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Голосу Америки, сообщает Укринформ.

Блинкен отметил, что США продолжают выступать против газопровода, поскольку, по их мнению, СП-2 фактически подрывает энергетическую безопасность Европы.

Госсекретарь США добавил, что газопровод наносит огромный потенциальный ущерб Украине, в частности дает России возможность не использовать имеющийся трубопровод через Украину, что приведет к крупным транзитным сборам для Украины.

Блинкен напомнил, что газопровод фактически построен, но не введен в эксплуатацию.