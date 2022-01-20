Украина осталась один на один с Путиным - The Independent

Украина якобы оказалась один на один перед лицом российской агрессии. Среди причин – неопределенность позиции Запада по возможной помощи Киеву, сообщает Обозреватель.

Издание The Independent пишет, что на фоне агрессивной России Запад выглядит слабым и разделенным. По мнению журналистов, одной из причин не очень оптимистичной ситуации является неопределенность того, ответит ли действительно Запад на возможное полномасштабное вторжение россиян в Украину.

Также они пишут, что пока неизвестно, подействуют на Кремль угрозы санкциями.

"Опыт показывает, что экономические ограничения можно обходить или ждать, пока их снимут. Также Россия может в ответ прекратить поставки газа Евросоюзу" , – сказано в статье.

Журналисты приводят в пример заявление Германии, что она не будет воевать за Украину. Они задаются вопросом, если все обстоит так, то будет ли Запад воевать за страны Балтии, Финляндию или Польшу.

Отметим, что, несмотря на скепсис, Великобритания уже начала поставки вооружения Украине – противотанковых ракет. Такие же шаги предприняли и другие европейские страны, в числе которых Латвия и Литва.