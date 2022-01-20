Глава ОБСЕ заразился коронавирусом

Новый Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заразился коронавирусом, из-за чего упразднил свои ближайшие визиты в Испанию и на Мальту, сообщает Укринформ.

"Учитывая положительный результат теста на SARS-CoV-2, министр иностранных дел Збигнев Рау отменил свои визиты в Испанию и на Мальту", - написал в Твиттере представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

По его словам, Рау в ближайшее время будет выполнять свои обязанности в соответствии с процедурами, предусмотренными в такой ситуации.

Впоследствии он добавил, что министр чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции.

Z uwagi на pozytywny wynik testа на SARS-CoV-2 ministr SZ @RauZbigniew odwołał swoje wizyty w Hiszpanii и на Malcie

Minister Rau bedzie w najbliższym czasie wypełniał swoje obowiązki w sposób zgodny z procedures przewidzianymi dla tego type sytuacji. — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) January 19, 2022

Рау недавно заявил, что один из первых визитов в должности главы ОБСЕ он совершит в Украину, где посетит восток страны.