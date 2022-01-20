Медианная стоимость аренды жилья в Киеве снизилась

Медианная стоимость аренды квадратного метра жилой недвижимости в Киеве в декабре 2021 года снизилась до $10, а медианная ставка аренды в Киеве – до $485 за объект, сообщает Интерфакс-Украина.

"Конец года и период новогодних праздников на рынке аренды традиционно остается низким – количество новых сделок снижается, соответственно, снижаются и ставки аренды для вакантных квартир. Даже в наиболее дорогом Печерском районе медианная цена аренды квартиры в декабре была ниже отметки $1000" , - сообщил директор City Development Solutions Роман Герасимчук.

По данным портала Address.ua, медианная цена аренды жилой недвижимости Киева в декабре 2021 года составляла $10/кв. м, что на 3,8% ниже показателя ноября 2021, но на 4% выше декабря-2020. При этом медианная цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир составила $11, 2-комнатных - $10, 3-комнатных - $9.

Самым дорогим районом Киева для сдачи в аренду является Печерский район. В центре столицы медианная стоимость аренды составляет $977 за объект, или $15/кв. м. На втором месте – Шевченковский ($614 за квартиру или $12/кв. м.), на третьем - Голосеевский район ($554 и $12/кв. м). Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе – $331 за квартиру, или $7 за кв. м.

Как сообщил Герасимчук, чаще ищут однокомнатные квартиры, на них приходится 45% всех запросов, а среднее время экспозиции 1-комн. квартиры составляет 11 дней. 35% запросов потенциальных арендаторов касаются двухкомнатных квартир, среднее время предложения 12 дней. Спрос на трехкомнатные квартиры к концу 2021 составил 16%.

"В 2021-м году рынок аренды жилой недвижимости активно пополнялся новыми инвестиционными квартирами в домах 2019-2020 годах постройки. Как индивидуальным, так и профессиональным операторам арендной жилой недвижимости в новом году необходимо учитывать этот тренд, чтобы сберечь конкурентоспособность" , - пояснил Герасимчук.

В сообщении уточняется, что в своем исследовании эксперты основывались на анализе объявлений, размещенных на портале поиска недвижимости Address.ua, а также активности пользователей (271754 посещений за декабрь 2021 года).