Байден сообщил о безрезультатности трех раундов переговоров с РФ

Три раунда переговоров с Россией по гарантиям безопасности пока не дали результатов. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

"Пока три встречи, которые у нас прошли - в рамках ОБСЕ и так далее, - не дали какого-либо результата" , - заявил Байден на пресс-конференции.

10 января Россия и США провели первый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, а 13 января в Вене прошли консультации РФ с ОБСЕ.