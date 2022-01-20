В Бразилии у ребенка после COVID-вакцинации остановилось сердце

В Бразилии у десятилетнего ребенка остановилось сердце через 12 часов после вакцинации от коронавируса детским препаратом Pfizer. Об этом заявили в администрации города Ленсойс-Паулиста, где произошел инцидент, сообщает Лента.Ру.

"У ребенка десяти лет через 12 часов после получения детской вакцины Pfizer произошла остановка сердца" ,— подтвердили в городской префектуре.

Уточняется, что врачам удалось реанимировать мальчика, сейчас его состояние стабильно, он находится под наблюдением медиков.

В связи с произошедшим власти решили приостановить вакцинацию детей от коронавируса на неделю, чтобы разобраться в причинах подобной реакции организма, понаблюдать за 46 детьми этого возраста, которые уже успели сделать первые прививки от COVID-19. Вакцинация взрослых продолжается в обычном режиме.