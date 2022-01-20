Лох-Несское чудовище могло выглядеть совсем по-другому

Знаменитое Лох-Несское чудовище могло иметь совершенно иной облик, нежели его тиражируют СМИ и вероятные очевидцы. Как предположили ученые, настоящий монстр, о котором идет речь, не мог бы долго держать голову над водой, сообщает Обозреватель.

Как пишет Мirror со ссылкой на доктора Пола Скофилда, куратора Кентерберийского музея в Новой Зеландии, новые данные проливают свет на тайну Несси. До сих пор это чудовище ассоциировали с плезиозавром, у которого была длинная шея и небольшая голова, однако изучив окаменелости эласмозавра, который является разновидностью плезиозавра, ученые выяснили, что если бы Несси была представителем этого вида, то она бы не смогла держать голову над водой.

Эласмозавр держал голову ниже или на одном уровне с телом. Источник: Jonathan Chen/Pen News

По словам Скофилда, крошечный череп существа подвергался сильной гравитации, если оно подымало его слишком высоко.

"Положение внутреннего уха в черепе животного многое говорит о том, как оно обычно держит голову. Внутреннее ухо эласмозавра было расположено горизонтально по отношению к телу или даже значительно ниже тела. Это означает, что они, вероятно, не часто высоко держали голову" , – пояснил Скофилд.

Исследователь же отметил, что из-за этой особенности, если Несси все же является эласмозавром, она не смогла бы выныривать из озера и подолгу держать голову поднятой.

Ученый и его коллеги провели компьютерную томографию останков эласмозавра, и выяснили, что доисторическое существо опускало голову таким образом, чтобы питаться с морского дна.

"Была выдвинута гипотеза, что они плавали возле морского дна, выдувая грязь сквозь зубы и оставляя только моллюсков. Таким образом, их метод кормления определяет длину шеи – она такая же, как у жирафа" , – сказал ученый.

Эласмозавр не мог долго и высоко держать голову над водой. Источник: Jonathan Chen/Pen News

Теория о том, что Несси является выжившим эласмозавром, была выдвинута Денисом Такером, когда-то известным зоологом из лондонского Музея естественной истории. Известно, что он был уволен в 1960 году за свои убеждения, а позже умер во Франции в 2009 году.

Сам же доктор Скофилд скептически относится к тому, что Несси существует, и говорит, что это еще одно доказательство того, что монстр – миф.