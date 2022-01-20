Страны Балтии дали запрос в Госдеп о поставках оружия США Украине
Эстония, Литва и Латвия запросили у США разрешение на поставки Украине вооружений американского производства, в том числе противотанковых и противовоздушных систем, указанные страны ждут ответа Госдепартамента, сообщает ТАСС.
В материале Politico говорится, что "не менее трех европейских союзников ожидают от Госдепартамента США одобрения их запроса на отправку вооружений Украине". По словам источников издания, "союзники по НАТО Эстония, Литва и Латвия хотят передать Украине произведенные США вооружения поражающего действия, такие как противотанковые ракеты и ракеты класса "земля - воздух". Однако нормы экспортного контроля США предписывают этим странам получить разрешение Госдепартамента, прежде чем передавать эти вооружения, подчеркивается в публикации.
Согласно оценке издания, "на эту процедуру могут потребоваться месяцы". Рассмотрением данного вопроса занимаются сейчас профильные структуры в Вашингтоне. Выдача разрешения третьей стороне на передачу американской техники является трудным делом, для которого требуется разрешение ряда ведомств США, отмечается в статье.
Сенатор Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) сообщил журналистам издания, что рассчитывает на рассмотрение данного запроса в ускоренном порядке. По его словам, "учитывая срочность ситуации, администрации Байдена следует найти политическую волю и решить, как работать быстрее".
Риш также выступил в среду на пресс-конференции. Он отметил, что законодатели призвали администрацию США принять ряд мер для помощи Украине. По его словам, "дополнительные оборонные средства направляются на Украину".
"Кроме того, пара наших союзников попросила освободить их от лицензионных обязательств, чтобы они могли предоставить средства. Как я понимаю, этим занимаются", - сказал он.