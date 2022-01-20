Страны Балтии дали запрос в Госдеп о поставках оружия США Украине

Эстония, Литва и Латвия запросили у США разрешение на поставки Украине вооружений американского производства, в том числе противотанковых и противовоздушных систем, указанные страны ждут ответа Госдепартамента, сообщает ТАСС.

В материале Politico говорится, что "не менее трех европейских союзников ожидают от Госдепартамента США одобрения их запроса на отправку вооружений Украине". По словам источников издания, "союзники по НАТО Эстония, Литва и Латвия хотят передать Украине произведенные США вооружения поражающего действия, такие как противотанковые ракеты и ракеты класса "земля - воздух". Однако нормы экспортного контроля США предписывают этим странам получить разрешение Госдепартамента, прежде чем передавать эти вооружения, подчеркивается в публикации.

Согласно оценке издания, "на эту процедуру могут потребоваться месяцы". Рассмотрением данного вопроса занимаются сейчас профильные структуры в Вашингтоне. Выдача разрешения третьей стороне на передачу американской техники является трудным делом, для которого требуется разрешение ряда ведомств США, отмечается в статье.

Сенатор Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) сообщил журналистам издания, что рассчитывает на рассмотрение данного запроса в ускоренном порядке. По его словам, "учитывая срочность ситуации, администрации Байдена следует найти политическую волю и решить, как работать быстрее".

Риш также выступил в среду на пресс-конференции. Он отметил, что законодатели призвали администрацию США принять ряд мер для помощи Украине. По его словам, "дополнительные оборонные средства направляются на Украину".