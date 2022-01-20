В Чехии отказались от обязательной вакцинации

Новое правительство Чехии приняло решение отменить обязательную вакцинацию против коронавируса COVID-19, которая должны была начать действовать для отдельных категорий граждан в марте 2022 года, сообщает Новое время.

В частности, обязательная вакцинация должна была быть введена для людей старше 60 лет, медиков, полицейских, пожарников и студентов медицинских учреждений, информирует ABC.

Решение об обязательной вакцинации принимал в декабре премьер-министр Андрей Бабиш, которого сменил Петр Фиала.

Новый глава правительства подчеркнул важность вакцинации, но отметил, что уровень прививок среди отдельных категорий граждан и так достигает 90%.