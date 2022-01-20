В Сахаре выпал снег, дюны покрылись льдом

В Сахаре, вблизи города Айн-Сефра (Алжир), известного как "Ворота в пустыню", выпал снег, покрыв песчаные дюны, а температура воздуха упала до -2°C. При этом осадки образовали удивительные узоры, которые привлекли в пустыню фотографов, сообщает Обозреватель.

Как пишет Daily Mail, за последние сорок два года снег там видели пять раз (в 1979, 2016, 2018 и 2021 годах). Запечатлеть явление в 2022 году удалось местному фотографу Кариму Бушетате.

Отметим, обычно в пустыне регистрируется температура около 136,4F (58°C). Издание уточнило, что ночью в Сахаре температура воздуха может падать до -2 градусов.

Пустыня Сахара покрывает большую часть Северной Африки. Источник: Instagram Karim Bouchetata

Город Айн-Сефра находится на высоте около 3000 футов над уровнем моря и он окружен Атласскими горами, вершины которых и ранее бывали заснежены.

Метеорологи зафиксировали снегопад в алжирском городе Айн-Сефра. Источник: Instagram Karim Bouchetata

Примечательно, что снег в Айн Сефре был вызван антициклоном, пришедшим на североафриканские берега из Центральной Азии. По пути он "собрал" морскую влагу, которая потом превратилась в снег.

Средняя температура в январе здесь составляет около 14°C. Источник: Instagram Karim Bouchetata

Снег создал красивые узоры на песке. Источник: Instagram Karim Bouchetata

В случае, который произошел в Айн Сефрі, имело место действие антициклона. Источник: Instagram Karim Bouchetata

Снег в Айн Сефре выпадает очень редко. Источник: Instagram Karim Bouchetata

В городе Айн Сефра, находящемся в горной части северо-запада Алжира, выпал снег. Источник: Instagram Karim Bouchetata

Пустыня Сахара покрывает большую часть Северной Африки За последние несколько сотен тысяч лет температура и влажность там постоянно менялись.

В целом же климат в Сахаре один из самых суровых на планете из-за сильных ветров, недостатка влаги и скачков температуры. Снег, который раньше был чудом для этой местности, больше не вызывает большого удивления. К тому же, держится он максимум несколько часов, пока температура снова не пойдет вверх.