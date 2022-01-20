К Земле до конца января приблизятся 8 астероидов

До конца января 2022 года мимо Земли на достаточно близком от нее расстоянии пролетят восемь астероидов. В начале месяца мимо нашей планеты уже промчались несколько "потенциально опасных" космических тел, сообщает Обозреватель.

Согласно материалам The Sun, наблюдение за движением астероидов осуществляет американское космическое агентство NASA. Приблизится к Земле космические тела должны в период с 20 по 28 января.﻿ В агентстве отметили, что один из самых больших астероидов из этой группы пролетит мимо нашей планеты 20 января со скоростью около 13 000 миль в час (20921,472 км в час, 1 миля = 1,60934 км – Ред.).

"По размерам он больше чем Статуя Свободы в Нью-Йорке ", – отметило издание.

По расчетам NASA, космическое тело может иметь ширину до 361 фута (110 м, фут = 0,3048 метра – Ред.). Для сравнения, высота Статуи Свободы составляет около 305 футов (93 м).

"Этот конкретный астероид должен пройти мимо Земли на расстоянии около 2,3 миллиона миль, прежде чем улететь в открытый космос" , – отметили специалисты.

Второй по значимости астероид под названием Asteroid 2022 AE6 должен пролететь позже в тот же день. В агентстве считают, что данное космическое тело "близкого сближения" имеет ширину около 148 футов и движется со скоростью около 24 000 миль в час. Он должен подойти к Земле на расстояние 1,1 миллиона миль.

"Это может показаться довольно далеко, но на самом деле это очень близко" , – уточнили эксперты.

Астероиды приблизятся на безопасное расстояние. Источник: Рixabay

В NASA подчеркнули, что постоянно отслеживают движение космических тел, чтобы контролировать, не находятся ли они на пути столкновения с нашей планетой.

"Любой быстро движущийся космический объект, находящийся на расстоянии менее 4,65 миллиона миль, рассматривается как "потенциально опасный" , – отметили в NASA.

Ожидается, что еще два астероида пролетят мимо Земли 21 января. Они меньше первых двух и имеют ширину от 62 до 118 футов. Астероид 2022 AX4 пролетит первым на расстоянии около 1,9 миллиона миль. Астероид 2018 PN22 является следующим в списке NASA, и космическое агентство ожидает, что расстояние его прохождения составит 2,7 миллиона миль.

Уже 24 января пролетит гораздо более крупный космический камень. Он называется Asteroid 2017 XC62, и в NASA считают, что его ширина достигает 623 футов (190 м).

Последние три астероида в январе 2022 года должны пролететь мимо 27 и 28 числа. Их ширина варьируется от 101 до 213 футов.

Меньший из трех астероидов подлетит ближе всего 28 января. 2022 AG6 приблизится к Земле на расстояние 1,8 миллиона миль и будет двигаться со скоростью чуть более 8000 миль в час.

Несмотря на все космические камни, паниковать все же не стоит, так как ожидается, что ни один из астероидов не столкнется с Землей.