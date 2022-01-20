В Австрии поддержали Украину на фоне агрессии РФ

Австрия поддерживает сторону партнеров по Евросоюзу, входящих в НАТО, а также Украину при возникновении конфликта с РФ. Это заявила министр по делам ЕС и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

"Мы стоим на стороне безопасности Евросоюза, европейской земли, и мы, конечно, стоим на стороне такой страны, как Украина, которая когда-то подала заявку о желании вступления в НАТО, что, очевидно, стало камнем преткновения" , - заявила министр в эфире одного с местных телеканалов.

Эдтштадлер подчеркнула, что решение о вступлении в Североатлантический альянс является выражением суверенитета любой страны.