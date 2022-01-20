Данилов считает, что для вторжения РФ нужно миллион военных

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что для планирования полномасштабной наземной операции России против Украины понадобится, как минимум, миллион военных.

"Сегодня общая численность российских войск на границе с Украиной составляет ориентировочно 127 000, в том числе наземный компонент – 106 000, с соответствующими огневыми, ударными и маневровыми возможностями. Есть определенные перемещения войск, но пока это не критично" , – рассказал Данилов изданию LIGA.net﻿.

По его словам, для полномасштабной наземной операции России нужен минимум миллион военных.

"Для того, чтобы россияне могли планировать полномасштабную наземную операцию, им понадобится более миллиона военных, для концентрации которых требуется время, а перемещение такого массива людей и техники не может остаться незамеченным" , – сказал секретарь СНБО.

Он также отметил, что "все эти игрища у украинской границы" имеют и положительный эффект – объединение демократических стран в поддержке Украины в ее борьбе против Кремля.