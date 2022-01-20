Instagram запускает платную подписку

Руководитель Instagram Адам Моссери заявил, что в ближайшее время в социальной сети появится новая функция платной подписки, сообщает Новое время.

Моссери отметил, что основной целью появления подписки является необходимость для блогеров монетизировать контент.

Покупатели подписки будут получать эксклюзивные трансляции и Stories в Instagram. Такой контент будет отмечен специальным значком.

Тестирование новой функции уже началось в США. В ближайшее время расширят список тех, кто будет заниматься тестированием.