Курс валют НБУ на 20 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 20 января 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 19 января, упал на 1 коп до 28.40 за 1 доллар.
Евро подешевел на 15 коп до 32.19 за 1 евро.
Рубль подорожал на 2 коп до 3.73 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 8 коп до 38.70 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 31.01 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 2 коп до 7.12 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.403800
|EUR
|Евро
|32.194300
|RUB
|Рубль
|0.373220
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.700200
|CHF
|Швейцарский франк
|31.008500
|PLN
|Польский злотый
|7.123400