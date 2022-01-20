Курс валют НБУ на 20 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 20 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 19 января, упал на 1 коп до 28.40 за 1 доллар.

Евро подешевел на 15 коп до 32.19 за 1 евро.

Рубль подорожал на 2 коп до 3.73 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 8 коп до 38.70 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 31.01 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 7.12 за 1 польский злотый.