Курс валют НБУ на 20 января

Курс валют НБУ на 20 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 20 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 19 января, упал на 1 коп до 28.40 за 1 доллар.

Евро подешевел на 15 коп до 32.19 за 1 евро.

Рубль подорожал на 2 коп до 3.73 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 8 коп до 38.70 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 31.01 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 7.12 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 28.403800 --0.006
EUR Евро 32.194300 --0.146
RUB Рубль 0.373220 +0.002
GBP Фунт стерлингов 38.700200 +0.078
CHF Швейцарский франк 31.008500 --0.041
PLN Польский злотый 7.123400 --0.024

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