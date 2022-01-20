У Байдена объяснили его выражение "небольшого вторжения" в Украину

Высказывание президента Байдена о «небольшом вторжении» России в Украину означает возможные атаки в киберсфере или провокации против Украины с участием парамилитарных формирований – в отличие от полномасштабного военного наступления РФ, сообщает Укринформ.

Такие официальные разъяснения дали в среду в Белом доме на фоне возникших после речи президента США в среду недоразумений.

В своем выступлении президент Байден, в частности, еще раз пообещал строгие санкции против России, если она пойдет в наступление на Украину. Однако он отметил, что ответственность, к которой будет привлечена РФ, будет зависеть от масштабов ее агрессии.

«Одно дело, если это небольшое вторжение (minor incursion – ред.) и нам придется спорить о том, какие (санкции – ред.) применять, а какие не применять и так далее. Но если они (россияне – ред.) действительно сделают то, на что они способны с учетом сил, сосредоточенных на (украинской – ред.) границе, это будет катастрофой для России, если она вторгнется в Украину» , - подчеркнул Байден.

Определение «небольшого вторжения» сразу встретило непонимание в экспертных и политических кругах как в США, так и в других странах. Байдена начали упрекать, что он таким образом практически «открывает двери» для российской агрессии от меньших до больших масштабов.

Первое официальное объяснение сразу после пресс-конференции обнародовала в Твиттере пресс-секретарь Совета национальной безопасности администрации Байдена Эмили Хорн.

. @POTUS clarified this. Она была отнесена к различию между муниципалитетом и неmilitary/para-military/cyber action by Russians. Такие действия могут быть прецедентными, в соответствии с союзами и партнерами. https://t.co/vBX7aO5B1d — Emily Horne (@emilyhorne46) January 19, 2022

«Президент США объяснил это. Он имел в виду разницу между военными, а также невоенными/полувоенными/кибернетическими действиями россиян. Такие действия встретят обратный ответ в координации с союзниками и партнерами» , – написала официальная представительница Совета нацбезопасности.

Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обнародовала разъяснение позиции президента и администрации США на официальном сайте Белого дома.

«Президент Байден четко указал президенту РФ: если любые российские военные силы пересекут украинскую границу, это будет считаться новым вторжением, которое встретит быстрый, жесткий и единственный ответ Соединенных Штатов и наших союзников» , - подчеркнула пресс-служба Белого дома.

По ее словам, президент Байден также знает по собственному опыту, что у россиян большой арсенал агрессии кроме военных действий, включая кибератаки и военизированную тактику. Поэтому, отметила Псаки, «президент Байден подтвердил, что эти акты российской агрессии испытывают решительный, соответствующий и единственный ответ».