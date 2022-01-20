Британия допускает увеличение поставок оружия в Украину - Уоллес

Великобритания не исключает, что увеличит количество оружия, которое вскоре передаст Украине. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Укринформ.

“Я продолжу тщательно следить за необходимостью расширения объема поставки оборонного оружия в Украину. Я не исключаю ничего, что могло бы помочь самообороне Украины” , - сказал Уоллес в интервью the Daily Mail.

По его словам, Британия уже направила в Украину 2000 противотанковых гранатометов.