Трюдо продлил в Украине военно-тренировочную миссию Канады

Канадскую военную тренировочную миссию в Украине UNIFIER следует продолжить.﻿ Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру обороны Аните Ананд, сообщает Укринформ.

"Призываю вас достичь результата для канадцев, выполнив следующие обязательства: убедиться, что Канада вносит существенный вклад в деятельность НАТО, в том числе продолжив операцию REASSURANCE в Восточной Европе и регулярно участвуя в воздушных и морских патрульных операциях, а также расширив поддержку Канадой Украины через операцию UNIFIER" , — говорится в документе.

Трюдо также призвал главу оборонного ведомства создать новый Центр передового опыта НАТО по климату и безопасности, чтобы "Канада и его союзники были готовы реагировать на связанные с климатом угрозы и неотложные ситуации".

В рамках операции UNIFIER в Канаде находятся около 200 канадских военных. Они находятся на разных локациях в центральной и западной Украине, а штаб-квартира – в Яворове. Мандат действующей миссии UNIFIER совпадает через несколько месяцев. Если к тому времени он не будет продлен - канадские военные покинут территорию Украины.