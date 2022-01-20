Комаровский рассказал, полезно ли безлактозное молоко

Доктор Евгений Комаровский рассказал о безлактозном молоке. Он отметил, что это совершенно нормальное молоко, и единственное, что его отличает от классического молока - это отсутствие лактозы, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом Комаровский рассказал на своем YouTube-канале. Эксперт отметил, что если у вас нет непереносимости лактозы, то лучше пить обычное молоко. А безлактозное молоко сделано для тех, у кого начинаются проблемы с пищеварением после приема классического молока.

Известный врач также пояснил, что лактоза содержится в любом молоке млекопитающих, включая человека. Фермент, который отвечает за расчепление лактозы называется лактаза.

У новорожденных он очень активен, и вот с возрастом его становится все меньше и меньше, поэтому у взрослых людей появляется непереносимость лактозы.

Для этих людей производители и делают безлактозное молоко. Его минусом можно назвать то, что оно стоит дороже, чем обычное молоко.

Поэтому если у вас или ваших детей нет проблем с переносимостью лактозы, то лучше пить обычное молоко и не лишать себя такого полезного углевода как лактоза.