Эсминец США вторгся в территориальные воды Китая

Министерство обороны КНР заявило, что эсминец США незаконно вошел в территориальные воды Китая возле архипелага Сиша (Парасельские острова). Как говорится в опубликованном в четверг заявлении официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, Пекин призвал Вашингтон немедленно прекратить подобные провокационные действия в Южно-Китайском море, сообщает ТАСС.

"20 января американский ракетный эсминец Benfold ["Бенфолд"] без получения соответствующего разрешения правительства Китая незаконно вошел в территориальные воды возле архипелага Сиша" , - сказано в заявлении.

По словам Тянь Цзюньли, морские и воздушные силы НОАК сопровождали и вели наблюдение за американским кораблем, а также сделали ему предупреждение о необходимости покинуть акваторию. Он отметил, что "действия американской стороны являются серьезным нарушением суверенитета и безопасности Китая" .

"Факты в очередной раз доказывают, что США неуклонно являются производителем рисков в сфере безопасности в Южно-Китайском море, а также крупнейшим нарушителем мира и стабильности в Южно-Китайском море" , - продолжил Тянь Цзюньли.

"Мы требуем, чтобы американская сторона немедленно прекратила подобные провокационные действия" , - указал он.

Официальный представитель также отметил, что расположенные в этом районе силы постоянно принимают меры и делают все необходимые шаги, чтобы твердо защищать государственный суверенитет и безопасность родины, а также решительно отстаивать мир и безопасность в регионе.

На протяжении многих лет в Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий ряда стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья. Хотя основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай, о частичных или полных претензиях на острова и окружающие их воды также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины.