Германия "переобулась" в вопросе "Северного потока-2" - политолог

Немецкий политолог Александр Рар заявил в интервью, что глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве признала заинтересованность в российском газе, сообщает Газета.ru.

По его мнению, до этого позиция политика была более "идеологизированной" в отношении к России, она "хотела сделать из "Северного потока-2" руину на дне Балтийского моря" . Однако теперь, отмечает политолог, Бербок не станет противоречить новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который настроен на более конструктивный диалог с Россией.

"Визит Бербок в Россию показал совсем другое. Она не заявила, что "Северного потока-2" не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она "переобулась", — подчеркнул Рар.

Политолог отметил, что Бербок сказала, что Германии "по-прежнему на много лет вперед нужен будет газ из России" и что страна хочет надежных поставок газа.

По мнению Рара, в случае успешности диалога между Германией и Россией снова возникнет нужное доверие, что приведет к разрядке в отношениях между Россией и Европой.