Найден простой способ, как снимать стресс

Недавно представители науки завершили продолжительное исследование, чтобы выяснить, какие факторы помогают снять стрессы и продлить жизнь, сообщает Men's Life.

Группа экспертов из США провела масштабное исследование, которое длилось двенадцать лет. В ходе эксперимента удалось установить, что для эффективного снятия стресса следует ежедневно читать литературу порядка 200 минут.

Если читать книги каждый день всего по 30 минут, то можно улучшить эмоциональное самочувствие и снизить риск появления ряда заболеваний.

По мнению ученых, такое времяпровождение на 40% уменьшает риск развития инфаркта, а также инсульта. Эффект еще больше усилится, если читать на свежем воздухе. Тогда риск снизится на 68%. Книги действуют на людей сильнее, чем обычные прогулки на свежем воздухе.

Также регулярное чтение уменьшает вероятность появления старческого слабоумия. Для людей, страдающих бессонницей, особенно полезны читать бумажные книги. Они помогают скорее заснуть и выспаться.

Несмотря на популярность электронных «читалок», бумажные издания остаются все же в почете. Многим людям гораздо приятней психологически держать в руках и читать именно бумажную книгу.

Стоит отметить, что литература помогает развивать фантазию, отвлекает от негативных мыслей и, конечно же, улучшает грамотность, в частности словарный запас.