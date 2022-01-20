В Крыму готовят апелляцию на решение о передаче скифского золота

Апелляция на решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет подана до 26 января, жалоба готовится, сообщил директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, сообщает РИА Новости.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Крымские музеи выступили за обжалование этого решения, пока кассация не подана.

"По моей информации, все успеем. Подадим до 26 января. Жалоба готовится" , - сказал Мальгин.

Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.