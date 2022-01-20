Зеленский призвал США ввести санкции против РФ уже сейчас

Президент Владимир Зеленский во время встречи с американскими сенаторами заявил о необходимости срочно ввести санкции против России. Поскольку после вторжения в Украину они не будут иметь никакого смысла.﻿ Об этом, со ссылкой на американские СМИ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Президент (Украины – ред.) ясно дал понять: санкции против "Северного потока-2" должны быть введены сейчас. Ведь любые вероятные санкции в отношении "Северного потока-2" или другие ограничения будут напрасными" , – говорится в издании.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил семь сенаторов, которые посетили Украину, за их двухпартийную поддержку, но заявил, что настоящее сдерживание будет означать введение немедленных санкций, чтобы дать понять президенту РФ Владимиру Путину, что "с США нельзя шутить" .

По словам президента, санкции, введенные после дальнейшей эскалации, в лучшем случае – нейтральны, а в худшем – фактически "подбадривают Путина" .