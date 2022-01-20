В Украине началась новая вспышка коронавируса – Ляшко

В Украине началась новая вспышка коронавируса.﻿ Об этом, ссылаясь на брифинг главы Минздрава Виктора Ляшко, сообщает Новое время.

"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это свидетельствует, что в Украине началась вспышка. Эпицентр вспышки — западная Украина" , — сказал он.

По словам Ляшко, наиболее сложная эпидситуация — в Ивано-Франковской области. Негативная динамика также наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской.

"В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже за два дня 30 тысяч случаев" , — резюмировал министр.

Ляшко также подчеркнул, что на этот раз волна заболеваемости будет отличаться от предыдущих.

С начала недели в Украине зафиксирован стремительный рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 18 479 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель был на уровне 12 815.