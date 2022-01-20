В Украине началась новая вспышка коронавируса – Ляшко
В Украине началась новая вспышка коронавируса. Об этом, ссылаясь на брифинг главы Минздрава Виктора Ляшко, сообщает Новое время.
"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это свидетельствует, что в Украине началась вспышка. Эпицентр вспышки — западная Украина", — сказал он.
По словам Ляшко, наиболее сложная эпидситуация — в Ивано-Франковской области. Негативная динамика также наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской.
"В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже за два дня 30 тысяч случаев", — резюмировал министр.
Ляшко также подчеркнул, что на этот раз волна заболеваемости будет отличаться от предыдущих.
С начала недели в Украине зафиксирован стремительный рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 18 479 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель был на уровне 12 815.