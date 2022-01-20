Прогноз магнитных бурь на февраль: самые опасные дни месяца

Специалисты солнечных лабораторий ежедневно наблюдают за обстановкой на Солнце. Некоторые дни отмечаются повышенной солнечной активностью. В такие дни на Земле фиксируют магнитные бури - опасные периоды, когда многие люди чувствуют ухудшение самочувствия, сообщает УНИАН.

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Магнитные бури в феврале 2022 года

Прогноз магнитных бурь на февраль / фото tesis.lebedev.ru

Сильная магнитная буря ожидается в начале февраля. 4 февраля будет магнитная буря мощностью 5 баллов. Следующая повышенная солнечная активность прогнозируется с 10 по 12 февраля и достигнет средней силы. Прогноз на такой период неточный и может поменяться со временем.

Магнитная буря: влияние на здоровье

Магнитные бури сильнее всего влияют на пожилых, беременных, метеочувствительных людей, а также обладателей хронических болезней. Во время магнитной бури могут возникать следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, боль в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессоница, обострение хронических заболеваний.

Чтобы магнитные бури не сильно донимали вас, в опасные дни нужно придерживаться некоторых правил.