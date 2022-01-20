Минздрав назвал первую область-кандидата на локдаун
В Украину возвращается "красная" зона карантина. Под угрозой введения локдауна Ивано-Франковская область. Об этом, ссылаясь на брифинг главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
Он объяснил, что в области, в частности, критические уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций.
"Министерство здравоохранения уже направило представление о рассмотрении государственной комиссии ТЭБ и ЧС "красного" уровня эпидемической опасности. Область уже превышает три индикаторных показателя, определенных в постановлении об адаптивном карантине", - сообщил Ляшко.
Ограничения "красной" зоны
Как напомнил глава Минздрава, "красный" уровень эпидемической опасности - это работа заведений общепита только для вакцинированных или с результатами теста, сделанного за 72 часа.
То же самое касается:
- ТРЦ,
- гостиниц,
- кинотеатров и других учреждений культуры,
- спортзалов,
- субъектов проводящих торгово и бытовое обслуживание, в том числе рынков,
- плановых мероприятий по госпитализации.