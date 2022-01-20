Власть должна быть готовой к любому сценарию - Ермак об угрозе вторжения

Украинские власти делают все необходимое, чтобы наше государство и Вооруженные Силы были готовы к любому сценарию развития событий. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время встречи с представителями украинских СМИ.

«Мы принимаем все необходимые меры, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Но при этом держим холодную голову, чтобы минимизировать риски для людей. Паника еще никому не была хорошим другом. Сохранение взвешенной позиции необходимо, чтобы объективно оценивать ситуацию и добиваться того, что отвечает нашим интересам» , – сказал он.

Андрей Ермак подчеркнул: украинские службы вместе с международными партнерами внимательно следят за состоянием дел у границ Украины, а у власти есть полная и объективная информация о ситуации.

Руководитель Офиса Президента отметил, что в вопросе защиты суверенитета и территориальной целостности Украина не остается в одиночестве, ведь власти удалось аккумулировать поддержку как со стороны европейских стран, так и со стороны США.

Он обратил внимание на количество состоявшихся в последнее время визитов представителей иностранных государств в Украину. Также Ермак рассказал о визите Государственного секретаря США.

«Мы еще раз получили заверения, что никаких вопросов, что касается Украины, не будет без участия Украины. Это касается и наших перспектив участия в Альянсе, и общеевропейской безопасности» , – подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Кроме того, во время встречи с журналистами обсуждался визит политических советников канцлера Германии и президента Франции.