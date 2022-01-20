Полезные советы, как выбрать спелый и сочный помело

Во время зимнего периода рядом с мандаринами, апельсинами и грейпфрутами можно встретить такой экзотический фрукт как помело. В нем нет горечи или кислоты, что свойственно многим цитрусовым. Но есть природный солод и насыщенный вкус. Но чтобы приобрести действительно качественный фрукт, нужно знать несколько его особенностей, сообщает Обозреватель.

Советы, которые помогут выбрать спелый и свежий помело опубликованы на странице kuhnyatv_official в Instagram.

Как выбрать спелый и сочный помело:

1. Если плод спелый – он должен быть достаточно жестким. Если кожура легко продавливается пальцем – фрукт перезрел и, скорее всего, уже начал портиться.

2. Чем больше плод по размерам – тем мякоть сочнее. Форма может быть грушевидной – это 1,5 кг. Если она круглая – не менее 1 кг.

Как растет плод помело

3. У качественного плода кожица гладкая, равномерная, без повреждений. На поверхности не должно быть вмятин и точек бордового цвета. Окрас может быть темно-зеленым – от этого вкусовые качества не утрачиваются.

О том, сколько калорий содержит помело и в чем пользу такого фрукта, рассказала известная украинская диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook.

Из всех цитрусовых фруктов помело является самым большим. Отличается сухостью мякоти и тонким сладковатым привкусом.

Качественный помело в разрезанном виде

Эксперт отмечает, что такой фрукт следует включить в рацион именно зимой.

Это самый крупный из цитрусовых фруктов. Он более сладкий и менее кислый, чем грейпфрут. Мякоть помело более сухая, чем у других цитрусовых. В Китае есть традиция дарить плод друг другу в канун Нового года. Его продают в пленке, обтянутой сеткой – это защищает продукт от повреждений и так он дольше сохраняется.

Как и другие цитрусовые помело содержит: витамин С, витамины B1, B2, бета-каротин, кальций.

Этот малоизвестный фрукт является ценным источником биофлавоноидов антиоксидантов. Рекомендуется людям при атеросклерозе, с ослабленным иммунитетом и проблемами кожи. Его очень полезно употреблять для профилактики гриппа и других ОРВИ, так как помимо витамина С он содержит фруктовые кислоты и эфирные масла, которые являются естественными фитонцидами.

Взрослым рекомендуется съедать не более 100 г цитруса в день.