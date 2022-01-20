В Украине объявлено штормовое предупреждение

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильном ветре в Украине сегодня, 20 января.

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Об этом говорится в сообщении ГСЧС﻿.

"20 января утром и днем в западных областях — порывы ветра 15-20 м/с. Днем в Карпатах и Закарпатье сильный снег, метели" , — говорят спасатели.﻿

Объявлен І уровень опасности, "желтый".

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц" , — добавляют в Службе спасения.

Кроме того, 20 января на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей — значительный риск схода лавин (ІІІ уровень опасности).