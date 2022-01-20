В Украине объявлено штормовое предупреждение
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильном ветре в Украине сегодня, 20 января.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
"20 января утром и днем в западных областях — порывы ветра 15-20 м/с. Днем в Карпатах и Закарпатье сильный снег, метели", — говорят спасатели.
Объявлен І уровень опасности, "желтый".
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — добавляют в Службе спасения.
Кроме того, 20 января на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей — значительный риск схода лавин (ІІІ уровень опасности).