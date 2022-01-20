В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение
Фото: Pixabay

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильном ветре в Украине сегодня, 20 января.

Узнайте погоду в вашем городе:

    Об этом говорится в сообщении ГСЧС﻿.

    "20 января утром и днем в западных областях — порывы ветра 15-20 м/с. Днем в Карпатах и Закарпатье сильный снег, метели", — говорят спасатели.﻿

    Объявлен І уровень опасности, "желтый".

    "Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — добавляют в Службе спасения.

    Кроме того, 20 января на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей — значительный риск схода лавин (ІІІ уровень опасности).

    Новости

    analytics