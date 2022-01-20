В Украине стартовали продажи обновленного Mercedes CLS

В официальной дилерской сети Mercedes-Benz в Украине стартовали продажи нового спортседана CLS. Новинка доступна в шести модификациях – трех дизельных и трех бензиновых.﻿, сообщает Обозреватель.

Обновленный CLS выделяется иной облицовкой радиатора и передним бампером с дополнительным спойлером. Ажурные легкосплавные диски и новая синяя металлизированная эмаль подчеркивают элегантный облик модели и ее спортивный характер. Сзади появилась новая светотехника, а бампер украсила изящная хромированная накладка.

В официальной дилерской сети Mercedes-Benz в Украине стартовали продажи нового спортседана CLS. Источник: mercedes-benz.ua

Обновленный CLS получил новое рулевое колесо с двумя сенсорными панелями и датчиками прикосновения. Информационно-развлекательная система MBUX имеет расширенный функционал. В стандартной комплектации CLS имеет два больших дисплея диагональю 10,25 дюймов (26 см), которые размещены под общим экраном. В качестве опции можно заказать увеличенные дисплеи диагональю 12,3 дюйма (31,2 см). Для модели предлагается широкий ассортимент цветов и материалов отделки. Кроме того, можно заказать персонализированные варианты оформления интерьера.

В стандартной комплектации CLS имеет два больших дисплея диагональю 10,25 дюймов, которые размещены под общим экраном. Источник: mercedes-benz.ua

Система Energizing Comfort объединяет различные функции повышения комфорта в автомобиле, использует свет и музыку для создания настроения, а также предлагает различные режимы массажа для самых разных программ по управлению уютом и самочувствием тех, кто находится в салоне.

Покупатели новинки смогут выбирать из трех дизельных и трех бензиновых моторов. Первые имеют отдачу 143, 195 и 243 л.с., а бензиновая линейка представлена двигателям мощностью 220, 270 и 320 л.с. Две базовые версии CLS 220 d и CLS 350 оснащаются передним приводом, а остальные модификации укомплектованы фирменной системой полного привода 4Matic.

Цены на обновленное купе начинаются с 69 650 евро. Источник: mercedes-benz.ua

Цены на обновленное купе начинаются с 69 650 евро за CLS 220 d Coupe. На вершине ценового диапазона находится Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+ Coupe стоимостью от 94 060 евро.